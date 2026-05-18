Sequestrati 12 chili di cocaina in Argovia, due arresti
Un'operazione della procura argoviese ha smantellato un traffico di droga gestito tramite canali di messaggistica, portando al sequestro di 12 kg di cocaina e all'arresto di due persone.
Le autorità giudiziarie del canton Argovia hanno messo fine a un traffico di stupefacenti ordinati attraverso canali di messaggistica. Sequestrati circa 12 chilogrammi di cocaina, oltre ad altre sostanze stupefacenti, 100’000 franchi in contanti e criptovalute.
Due presunti spacciatori sono stati arrestati e si trovano in detenzione preventiva, indica lunedì in una nota la Procura generale argoviese.
Le indagini sono state avviate dopo che è stato individuato un canale di messaggistica accessibile al pubblico attraverso il quale venivano offerti stupefacenti. Nelle perquisizioni domiciliari effettuate nei comuni argoviesi di Niederrohrdorf e Nussbaumen, gli investigatori hanno rinvenuto la cocaina e altre droghe come la ketamina e l’MDMA, il principio attivo dell’ecstasy. Sequestrati anche 100’000 franchi in contanti e criptovalute.
L’operazione ha portato all’arresto di due uomini di origine turca di 25 e 26 anni. Nei loro confronti è in corso un’indagine per infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti.
Il caso è emblematico di una nuova tendenza della criminalità., scrive la Procura generale argoviese. Gli scambi di droga avvengono sempre più spesso negli spazi di comunicazione digitale e sui social media. Allo stesso tempo, i criminali cercano sempre più spesso di nascondere i propri profitti alle autorità tramite le criptovalute. Questo spostamento verso il digitale rende le indagini sempre più complesse dal punto di vista tecnico e finanziario.
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