Sequestrati 12 chili di cocaina in Argovia, due arresti

AG: sequestrati 12 chili di cocaina, due arresti Keystone-SDA

Un'operazione della procura argoviese ha smantellato un traffico di droga gestito tramite canali di messaggistica, portando al sequestro di 12 kg di cocaina e all'arresto di due persone.

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Keystone-ATS

Le autorità giudiziarie del canton Argovia hanno messo fine a un traffico di stupefacenti ordinati attraverso canali di messaggistica. Sequestrati circa 12 chilogrammi di cocaina, oltre ad altre sostanze stupefacenti, 100’000 franchi in contanti e criptovalute.

Due presunti spacciatori sono stati arrestati e si trovano in detenzione preventiva, indica lunedì in una nota la Procura generale argoviese.

Le indagini sono state avviate dopo che è stato individuato un canale di messaggistica accessibile al pubblico attraverso il quale venivano offerti stupefacenti. Nelle perquisizioni domiciliari effettuate nei comuni argoviesi di Niederrohrdorf e Nussbaumen, gli investigatori hanno rinvenuto la cocaina e altre droghe come la ketamina e l’MDMA, il principio attivo dell’ecstasy. Sequestrati anche 100’000 franchi in contanti e criptovalute.

L’operazione ha portato all’arresto di due uomini di origine turca di 25 e 26 anni. Nei loro confronti è in corso un’indagine per infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti.

Il caso è emblematico di una nuova tendenza della criminalità., scrive la Procura generale argoviese. Gli scambi di droga avvengono sempre più spesso negli spazi di comunicazione digitale e sui social media. Allo stesso tempo, i criminali cercano sempre più spesso di nascondere i propri profitti alle autorità tramite le criptovalute. Questo spostamento verso il digitale rende le indagini sempre più complesse dal punto di vista tecnico e finanziario.

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