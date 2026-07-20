Chiesto l’ergastolo per l’ex parlamentare argoviese che abusò di diverse donne dopo averle drogate

AG: abusi sessuali, chiesta detenzione a vita per ex parlamentare Keystone-SDA

La procura cantonale argoviese ha chiesto la detenzione a vita per un ex granconsigliere democentrista, accusato di aver drogato e abusato sessualmente di più donne, tra cui una minorenne.

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Keystone-ATS

L’ex granconsigliere argoviese Patrick Frei (Unione democratica di centro – UDC, destra conservatrice) rischia la detenzione a vita per aver abusato sessualmente di più donne, tra cui una minorenne, mentre si trovavano sotto l’effetto di droghe dello stupro. È quanto chiede il ministero pubblico cantonale.

Quest’ultimo in un comunicato diffuso lunedì elenca i capi d’accusa contro il 57enne, attualmente posto in detenzione preventiva e per il quale vale la presunzione di innocenza. Tra questi: ripetuto tentato assassinio, violenza carnale, coazione sessuale, atti sessuali con fanciulli, lesione personale e violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa d’immagini.

La procura ha inoltre confermato a Keystone-ATS che l’imputato è l’ex politico argoviese.

L’inchiesta era scattata nel settembre 2023, quando la madre della minorenne aveva colto l’imputato sul fatto e allertato la polizia. Frei era quindi stato incarcerato preventivamente e si era subito dimesso dal Gran consiglio.

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