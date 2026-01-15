Nuovo record di passeggeri nel 2025 all’aeroporto di Zurigo

Nel 2025 lo scalo di Zurigo ha stabilito un nuovo record con 32,6 milioni di passeggeri, superando i livelli pre-pandemia del 2019, sebbene i movimenti aerei e il volume delle merci non abbiano ancora recuperato del tutto.

L’aeroporto di Zurigo ha raggiunto nel 2025 un nuovo record di passeggeri. In 32,6 milioni sono passati per il principale scalo svizzero, un aumento del 4,5% rispetto al 2024.

Lo ha comunica mercoledì la stessa struttura, precisando che nel solo mese di dicembre il dato si è attestato a 2,55 milioni di viaggiatori (+7,3%). Di questi, 1,8 milioni erano in partenza o in arrivo a Kloten, mentre quelli in transito sono stati 750’000.

Il precedente primato generale, con 31,5 milioni, risaliva al 2019. Tuttavia, a seguito della pandemia i numeri sono diminuiti significativamente e si sono ripresi gradualmente.

Il record non giunge però inaspettato, dopo che nel 2024 era stato solo sfiorato. Lo scorso anno infatti, il numero di passeggeri è cresciuto ogni mese. Di conseguenza, la direzione aveva annunciato che il suo obiettivo era arrivare a circa 32 milioni.

Il numero di movimenti aerei è invece rimasto sotto i livelli del 2019, seppur di poco (98,1%). Il totale si è attestato a 270’116, ossia un incremento del 3,5% rispetto al 2024. Il tasso di occupazione dei posti a sedere ha raggiunto il 79,8% (+1,5 punti nel confronto con sei anni fa).

Infine, nel 2025 l’aeroporto di Zurigo ha gestito un totale di 440’930 tonnellate di merci, vale a dire una progressione dell’1,1% su base annua. Nel paragone con il 2019, il volume si è stabilito al 97,6%.

