Nel 2025 sequestrate tonnellate di droga all'aeroporto di Zurigo

La collaborazione tra la polizia cantonale zurighese e i funzionari doganali ha portato al sequestro di tonnellate di droga e all'arresto di 94 persone lo scorso anno all'aeroporto di Zurigo.

Lo scorso anno, la polizia cantonale zurighese, in collaborazione con i funzionari doganali, ha sequestrato diverse tonnellate di droga all’aeroporto di Zurigo. Complessivamente sono state arrestate 94 persone.

L’elenco degli stupefacenti confiscati, pubblicato venerdì dalla polizia cantonale, è lungo: 3,8 tonnellate di marijuana, 200 chilogrammi di khat, 47 kg di cocaina, 26 kg di eroina, 162 kg di hashish, 30 kg di ketamina e oltre 12 kg di ayahuasca, un allucinogeno a base vegetale.

Nel 2025 è stata sequestrata una quantità notevolmente maggiore di marijuana (nell’anno precedente erano stati confiscati poco meno di 750 chilogrammi), mentre è diminuita quella di cocaina (nel 2025 erano stati sequestrati 117 kg).

Stando alla polizia, 37 corrieri della droga hanno utilizzato l’aeroporto di Zurigo come scalo di transito, mentre altri 57 sono entrati in Svizzera attraverso questo scalo. Le autorità hanno arrestato 94 presunti trafficanti, 26 donne e 68 uomini (tra cui un 80enne) provenienti da 28 nazioni.

Tra le città di partenza spiccano Bangkok, San Paolo, Los Angeles, Toronto, Johannesburg, Città del Messico, Tel Aviv, Barcellona, Madrid e Medellín.

