Aumentano i passeggeri e il traffico merci negli aeroporti svizzeri

Aeroporti svizzeri: aumentano i passeggeri e il traffico merci Keystone-SDA

Nel semestre invernale 2025/26, i principali aeroporti svizzeri hanno registrato una crescita del traffico passeggeri e merci, a fronte di una leggera diminuzione del numero totale di voli.

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Keystone-ATS

I tre principali aeroporti svizzeri hanno movimentato più passeggeri e merci nel semestre invernale 2025/26. Il numero di voli è invece leggermente diminuito.

Da novembre 2025 ad aprile 2026 complessivamente 27,2 milioni di viaggiatori sono transitati attraverso i tre scali di Zurigo, Ginevra e Basilea-Mulhouse, un numero in progressione del 3,7% su base annua, ha indicato oggi la Litra, il servizio d’informazione per i trasporti pubblici.

Motore della crescita è stato l’aeroporto di Kloten (canton Zurigo), che ha gestito 14,8 milioni di viaggiatori (+6,7%). Ginevra ha accolto 8,7 milioni di persone (+1,8%), mentre l’EuroAirport – penalizzato dai lavori di risanamento della pista principale da metà aprile a metà maggio – ha mostrato un calo a 3,8 milioni (-2,6%)

La necessità di mobilità della popolazione rimane marcata, scrive la Litra. “L’andamento è collegato a una situazione economica stabile e a una domanda costantemente elevata sia nel traffico turistico che in quello d’affari”.

Le merci smistate nei tre aeroporti sono aumentate dell’1,5%, salendo a 320’250 tonnellate. Il leggero incremento è dovuto all’aeroporto di Ginevra, che ha registrato un robusto +15,2%; a Zurigo (-0,8%) e Basilea (-0,3%) le quantità sono invece leggermente calate.

Malgrado l’incremento di passeggeri e di merci i voli sono stati leggermente meno: a livello nazionale, i decolli e gli atterraggi a Basilea, Ginevra e Zurigo sono diminuiti dello 0,4%, totalizzando 247’525 movimenti. Il calo maggiore si è registrato a Basilea (-11,%); anche a Ginevra (-1,6%) ha fatto un passo indietro, mentre in contro tendenza si è trovata Zurigo (+4,2%).

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