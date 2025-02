Nel 2024 sono aumentati negli aeroporti elvetici i sequestri di sigarette di contrabbando

In un anno sono state sequestrate 882'265 sigarette non dichiarate. Keystone-SDA

Lo scorso anno i sequestri di sigarette di contrabbando nei tre aeroporti internazionali elvetici - a Zurigo-Kloten, Ginevra-Cointrin e Basilea-Mulhouse - sono molto aumentati rispetto al 2023.

L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) ha diffuso un comunicato martedì nel quale rivela che c’è strato un netto aumento di sequestri di sigarette negli aeroporti elvetici lo scorso anno.

Nel 2024 sono state scoperte complessivamente 882’265 bionde non dichiarate nei bagagli di passeggeri sbarcati in Svizzera, contro 693’776 l’anno precedente. La maggior parte dei sequestri – 716’980 – è avvenuta allo scalo ginevrino: queste sigarette sono con ogni probabilità destinate al mercato francese. La via aerea è di gran lunga quella privilegiata per il contrabbando di questa merce, ricorda l’UDSC.

Nello scorso biennio, le sigarette sequestrate provenivano principalmente da Turchia, Egitto, Etiopia e Congo-Brazzaville (ex Congo francese).

L’ultimo consistente sequestro di bionde è avvenuto all’aeroporto di Ginevra all’inizio del mese. L’UDSC ha intercettato due viaggiatori provenienti dall’Egitto. Uno, un egiziano di 35 anni, ha tentato di passare la dogana con 44’840 sigarette (220 stecche), mentre l’altro, un greco di 25 anni, ne trasportava 47’360 (più di 235 stecche).

Non è comunque la sola operazione di rilievo tra la fine dell’anno scorso e l’inizio del 2025, scrive l’UDSC, indicando che l’attività in Svizzera si è svolta col sostegno dell’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol).

Tra le scoperte vi è ad esempio anche quella di uno svizzero di 57 anni che ha tentato di importare illegalmente 29 scatole di 25 sigari cubani per un valore totale sul mercato elvetico di 279’800 franchi. Complessivamente, in una campagna di due settimane lo scorso dicembre, sono state scoperte 200 infrazioni di varia entità.

Tutti i contrabbandieri di nazionalità straniera fermati l’anno scorso in relazione a questi traffici sono stati multati e l’UDSC ha chiesto alla Segreteria di Stato della migrazione di vietare loro l’ingresso in Svizzera. Le sigarette sequestrate vengono distrutte.

