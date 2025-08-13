Aereo da turismo precipita nel Lago Lemano, salvi i due occupanti

Il velivolo è finito sul fondo del lago. Keystone / Cyril Zingaro

Un aereo da turismo è precipitato nel Lago Lemano vicino a Vevey, ma i due occupanti sono riusciti a salvarsi illesi grazie all’intervento di una barca privata.

Keystone-ATS

Un piccolo aereo da turismo è precipitato martedì pomeriggio nel Lago Lemano poco lontano dalla riva a Corseaux (canton Vaud), vicino a Vevey. I due occupanti sono rimasti illesi e si sono salvati con una barca privata. L’aereo è finito sul fondo del lago.

L’incidente è avvenuto intorno alle 16.00, come ha confermato un portavoce della polizia cantonale vodese a Keystone-ATS a proposito di una notizia di 20minutes.ch. Si presume si sia trattato di un ammaraggio di emergenza per motivi ancora poco chiari.

Un video pubblicato su 20minutes.ch mostra come l’aereo tenti di avvicinarsi al lago e di atterrare prima di rovesciarsi nell’impatto con l’acqua. La polizia ha anche confermato che si trattava di un aereo sportivo biposto. Il velivolo sarà presto recuperato dal lago. Sono state prese misure per evitare un possibile inquinamento.

Trattandosi di un incidente dell’aviazione civile, l’inchiesta sarà condotta dal Ministero pubblico della Confederazione, ha dichiarato il portavoce.