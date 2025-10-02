Abusi sugli allievi, docente zurighese condannato a quindici mesi

Keystone-SDA

È stato condannato a un anno e tre mesi di detenzione sospesa con la condizionale un maestro di scuola elementare zurighese, riconosciuto colpevole di toccamenti ai danni di tre allievi di 10 e 11 anni.

2 minuti

Keystone-ATS

Il docente 28enne è pure stato punito con il divieto a vita di svolgere attività con bambini e di entrare in contatto per cinque anni con i giovani di cui ha abusato.

Nell’ambito di una procedura accelerata, il Tribunale distrettuale di Zurigo ha giudicato oggi l’uomo colpevole di atti sessuali con fanciulli e di molestie sessuali, una sentenza concordata tra accusa e difesa. “Non si è trattato soltanto di un superamento dei limiti, ma di un vero e proprio abuso”, ha sostenuto la presidente del tribunale al momento della sentenza. Ha inoltre aggiunto che il docente era apprezzato dagli allievi e che ha abusato della sua popolarità.

I fatti risalgono al periodo tra dicembre 2023 e l’estate 2024, quando l’insegnante abbracciò in classe e durante una gita in Ticino i tre ragazzi “teneramente e in modo inconsueto”, come riporta l’atto d’accusa. Secondo un altro impiegato dell’istituto, questi contatti avrebbero provocato all’uomo un'”erezione visibile”. Il condannato ha pure ripetutamente toccato le parti intime delle tre vittime.

Il giovane adulto, di nazionalità svizzera, ha subito ammesso i fatti dall’apertura dell’inchiesta. “So che le mie azioni sono state un errore e ne provo profonda vergogna”. Da giugno 2024 è stato sospeso di comune accordo dal lavoro, dal quale si è poi dimesso e ha trascorso un mese e mezzo di detenzione preventiva. Ora è attivo nell’ambito della formazione per adulti e segue una terapia.

Il maestro dovrà pure risarcire ognuno degli abusati con 11’000 franchi e si è dichiarato disponibile a risarcire i costi di cura sostenuti dai tre.