Aarau, treno passa su lastra di cemento, fermati tre adolescenti

La vicenda avrebbe potuto avere un esito ben peggiore se si fosse trattato di cemento armato. Keystone-SDA

Tre adolescenti sono stati fermati dalla polizia ad Aarau per aver posizionato una lastra di cemento sui binari, rischiando di far deragliare un treno, e per aver lanciato un sasso contro un'automobile.

Keystone-ATS

Domenica sera ad Aarau tre adolescenti hanno piazzato una lastra di cemento sui binari, rischiando di far deragliare un treno rapido. Lo riferisce lunedì la polizia cantonale argoviese in una nota. La vicenda avrebbe potuto avere un esito ben peggiore se si fosse trattato di cemento armato.

Verso le ore 21.00, si legge nel comunicato, un macchinista ha riferito di essere passato a 140 km/h sopra alla lastra, in zona Wöschnau. Solo una buona dose di fortuna ha scongiurato un incidente ferroviario.

Le forze dell’ordine hanno quindi fermato tre giovani della regione tra i 13 e i 15 anni d’età, due ragazzi e una ragazza, presso un vicino sottopasso. Il presunto responsabile della banda è stato arrestato precauzionalmente, scrive la polizia. La procura dei minori ha ordinato l’apertura di un’inchiesta.

Prima che i tre ragazzini venissero identificati, una terza persona ha denunciato il lancio di un sasso contro la sua automobile nello stesso luogo. Secondo il comunicato, gli autori sarebbero gli stessi. Diverse pattuglie della polizia comunale di Aarau e della polizia cantonale argoviese si sono recate sul posto. In entrambi i casi non si segnalano feriti, ma soltanto danni materiali.

