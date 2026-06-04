Aarau sarà la capitale culturale della Svizzera nel 2030

Aarau sarà la capitale culturale della Svizzera nel 2030 Keystone-SDA

Candidata insieme a Thun, Bellinzona e Lugano (insieme a Mendrisio e Locarno), Aarau si è imposta come Capitale culturale della Svizzera nel 2030.

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Keystone-ATS

Aarau sarà la Capitale culturale della Svizzera nel 2030, ha annunciato oggi a Berna l’associazione “Capitale culturale Svizzera”. La città si è imposta su Thun, Bellinzona e Lugano (insieme a Mendrisio e Locarno).

Suzanne Marclay-Merz, vicesindaca di Aarau e responsabile comunale di cultura e sport, ha appreso la notizia insieme alla delegazione della città. “È un grande onore, una grande responsabilità e una gioia immensa”, ha dichiarato.

Per Aarau si tratta di una “meravigliosa opportunità” per aumentare la visibilità della città, ha poi aggiunto all’agenzia Keystone-ATS. “Ci permette di creare legami più forti all’interno della città tra economia, cultura e popolazione”. In questo modo la città potrà anche farsi conoscere meglio in tutta la Svizzera. “Abbiamo una scena culturale fantastica e ora vogliamo renderla ancora più nota”.

Sul modello delle Capitali europee della cultura, d’ora in poi ogni tre anni verrà designata una capitale culturale svizzera. Questa dovrà organizzare grandi eventi culturali e avere un’influenza che vada oltre i confini della propria regione. La prima capitale culturale del Paese sarà La Chaux-de-Fonds nel 2027.

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