A Zurigo sborsati 262’000 franchi per la targa “ZH 11”

LA cifra da capogiro non ha comunque battuto il precedente record. Keystone-SDA

Ammonta a 262'000 franchi la cifra per cui è stata battuta all'asta la targa "ZH 11" nel canton Zurigo, un prezzo elevato che tuttavia non ha superato il record precedente.

1 minuto

Keystone-ATS

La targa “ZH 11” è stata battuta per 262’000 franchi mercoledì sera a un’asta online nel canton Zurigo. La cifra è inferiore al record di 299’000 franchi sborsati nel 2024 per il contrassegno “ZH 24”.

Per la numero 11 sono state presentate 141 offerte, ma a partire da 160’000 franchi solo tre persone hanno continuato a rilanciare, come si può vedere sulla pagina delle asteCollegamento esterno dell’Ufficio della circolazione stradale di Zurigo. “ZH 11” è il numero più basso mai messo all’asta nel canton Zurigo.

Recentemente il cantone Soletta ha dovuto bloccare le offerte per la targa “SO 1” a causa di una serie di “offerte poco serie”. Un utente con lo pseudonimo “Inzest” (Incesto) aveva infatti offerto 1 milione di franchi, il doppio dell’offerta massima precedente.

In confronto, a Zurigo tutto si è svolto in modo corretto. Il Cantone mette all’asta ogni settimana su Internet targhe a cinque o meno cifre, come pure combinazioni speciali di sei cifre. Negli ultimi anni sono così state generate entrate per milioni di franchi. Soldi che confluiscono nelle casse del Cantone.

Articoli più popolari I più discussi