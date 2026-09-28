A Nord delle Alpi temperature estive fuori stagione

Basilea supera i 30 gradi e segna un record Keystone / Anthony Anex

Un record di caldo per il periodo è stato stabilito domenica a Nord delle Alpi, dove la colonnina di mercurio ha toccato i 30,1 gradi a Basilea-Binningen, un valore mai raggiunto prima così tardi nell'anno.

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Keystone-ATS

Domenica sono state registrate temperature da record in molte località a Nord delle Alpi. Mai così tardi nell’anno la colonnina di mercurio aveva raggiunto i 30,1 gradi a Basilea-Binningen, come è avvenuto domenica pomeriggio. Lo annuncia il servizio meteorologico privato Meteonews su X.

A Basilea-Binningen il 30 luglio era già stata misurata la temperatura più alta dell’estate 2026, pari a 39,7 gradi.

Anche altrove le temperature sono state decisamente elevate per questo periodo. A Delémont (Giura) ad esempio, sono stati misurati 29,6 gradi, sempre stando al post di Meteonews. Anche l’Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera) ha segnalato valori fino a 30 gradi.

In tutta la Svizzera nei prossimi giorni resterà in prevalenza soleggiato e sono previste temperature comprese tra 25 e 29 gradi.

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