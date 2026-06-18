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Il "Poli" di Zurigo rimane nella Top 10 mondiale. Keystone / Walter Bieri

Pur con un andamento disomogeneo tra i suoi atenei e un lieve calo dell'ETH di Zurigo, la Svizzera si conferma una potenza accademica mondiale piazzando tre università nella top 100 della classifica QS.

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Keystone-ATS

La Svizzera rimane una roccaforte delle università d’eccellenza. Nell’ultima classifica stilata dalla società di consulenza specializzata nell’analisi del settore dell’istruzione superiore Quacquarelli Symonds (QS), il Politecnico federale di Zurigo (ETHZ) occupa l’ottavo posto a livello mondiale, mentre altri due atenei elvetici, il Politecnico federale di Losanna (EPFL) e l’Università di Zurigo, figurano nella top 100.

Stando alla classifica pubblicata venerdì, l’ETHZ ha perso una posizione rispetto allo scorso anno. Questo piccolo passo indietro non permette di trarre alcuna conclusione su un calo generale della sua qualità o reputazione, ha spiegato QS, sollecitata in merito da Keystone-ATS.

Ai vertici globali, anche variazioni minime nelle prestazioni rispetto ad altre università di punta possono determinare cambiamenti nel ranking. “Nel complesso, non consideriamo quindi il passaggio dal settimo all’ottavo posto come un’indicazione di una tendenza al ribasso”, indica la società.

Dal canto suo, l’EPFL è stabile al 22esimo posto. L’Università di Zurigo è invece salita dalla piazza numero 100 alla 98.

Nel complesso, le alte scuole svizzere hanno mostrato un andamento contrastante. Delle dieci istituzioni già valutate negli anni precedenti, tre hanno registrato un miglioramento, sei hanno subito un calo e una è rimasta ferma.

Interessante sottolineare come il passo avanti più significativo l’abbia messo a segno l’Università della Svizzera italiana, capace di guadagnare 17 posizioni e issarsi al 456esimo posto generale. Stando a QS, l’ottimo risultato è dovuto a una migliore performance in termini di citazioni nella ricerca.

L’Università di Basilea è riuscita a rientrare nella top 150 ad esempio grazie ai progressi compiuti nella reputazione accademica. Per contro, oltre all’ETH, anche le università di Ginevra, Berna, Losanna e Friburgo, nonché la Scuola universitaria di scienze applicate di Zurigo (ZHAW), sono retrocesse in graduatoria.

In cima alla classifica si trova per l’ennesima volta – fanno quindici di fila – il Massachusetts Institute of Technology (MIT) di Cambridge (Usa). L’Imperial College di Londra mantiene il secondo rango, che ora condivide con la californiana Stanford University (salita dal terzo).

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