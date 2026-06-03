7’500 fulmini in poche ore in tutta la Svizzera
Una forte ondata di temporali ha attraversato la Svizzera martedì, causando precipitazioni record a Stabio con 76,4 mm d'acqua, oltre 7'500 fulmini in tutto il paese e disagi alla circolazione ferroviaria.
I temporali che martedì hanno toccato tutta la Svizzera si sono fatti sentire anche in Ticino: a Stabio si sono registrate le maggiori precipitazioni con 76,4 millimetri d’acqua. Come riferisce l’Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera) su tutto il Paese si sono abbattuti 7’500 fulmini e i venti hanno raggiunto i 114 km/h.
Il maggior numero di lampi si è registrato nel canton Berna con 1’321, quasi il doppio del secondo cantone (San Gallo con 699) e il terzo (Lucerna con 666) messi assieme. Il canton Sciaffusa è stato invece il più risparmiato con soli 13 fulmini.
Sulla tratta ferroviaria tra Berna e Thun (canton Berna) è caduto un albero, ciò che ha causato ritardi e soppressioni di diversi collegamenti regionali.
Le raffiche di vento più intense si sono invece registrate a Bad Ragaz (canton San Gallo).
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