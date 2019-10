Si dovette attendere il 1966 e un'iniziativa presentata dai presidenti dei movimenti giovanili dei partiti per smuovere le cose. Nel 1969 finalmente il voto alle donne fu concesso in Ticino, con il 63% dei voti.

Gli uomini ticinesi per ben due volte esercitarono il proprio diritto di voto per evitare che le donne lo ottenessero. La prima volta nel 1946, con ben il 77,2% di contrari al suffragio femminile, la seconda nel 1952, con quasi il 63%.

In Ticino le donne poterono votare per la prima volta solo 50 anni fa, nel 1969. Ripercorriamo, incontrandone protagonisti e protagoniste, la storia di questo tardivo risultato nell'approfondimento della trasmissione il Quotidiano.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Quando il Ticino concesse il voto alle donne 18 ottobre 2019 - 20:14 In Ticino le donne poterono votare per la prima volta solo 50 anni fa, nel 1969. Ripercorriamo, incontrandone protagonisti e protagoniste, la storia di questo tardivo risultato nell'approfondimento della trasmissione il Quotidiano. La Svizzera, pur considerandosi una campionessa nell'esercizio della democrazia diretta, nel 1970 non aveva ancora concesso il diritto di voto alle donne che, a livello nazionale, arrivò solo nel 1971, 26 anni dopo l'Italia. Più tardi della Confederazione, a livello europeo, troviamo solo Portogallo (1976) e Liechtenstein (1984). Gli uomini ticinesi per ben due volte esercitarono il proprio diritto di voto per evitare che le donne lo ottenessero. La prima volta nel 1946, con ben il 77,2% di contrari al suffragio femminile, la seconda nel 1952, con quasi il 63%. Si dovette attendere il 1966 e un'iniziativa presentata dai presidenti dei movimenti giovanili dei partiti per smuovere le cose. Nel 1969 finalmente il voto alle donne fu concesso in Ticino, con il 63% dei voti. Per approfondire: