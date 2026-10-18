335’000 persone all’83esima edizione dell’Olma

Successo di pubblico ma non senza incidenti Keystone-SDA

Si è chiusa con un successo di pubblico e la partecipazione di 650 espositori l'83esima fiera Olma, un'edizione che per la prima volta ha ospitato due consiglieri federali e ha visto il cantone Svitto come protagonista.

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Keystone-ATS

L’83esima edizione della fiera agricola Olma di San Gallo si è conclusa domenica dopo 11 giorni. Circa 335’000 le visitatrici e i visitatori, secondo una nota degli organizzatori, numeri in linea con quelli dello scorso anno.

Il bilancio è dunque positivo per un evento che ha ospitato 650 espositori. Il cantone ospite di quest’anno era Svitto che ha radunato 1’300 suoi cittadini e cittadine per la giornata a lui dedicata sotto il motto “Schwyz liefert” (“Svitto fornisce”).

Inoltre per la prima volta due consiglieri federali sono stati ospiti della stessa edizione dell’Olma. Si tratta dell’attuale presidente della Confederazione Guy Parmelin e della ministra delle finanze Karin Keller-Sutter, alla giornata del cantone ospite.

Alla giornata dedicata all’esercito ha presenziato invece il capo delle forze armate Benedikt Roos.

Anche il bilancio sul fronte sicurezza è positivo. L’unico incidente comprende un litigio nel quale un uomo si è procurato una frattura al cranio. Complessivamente gli agenti sono intervenuti 21 volte per atteggiamenti violenti e 14 per aggressioni. Per colpa di ignoti che hanno ribaltato una bancarella dei gelati e tolto la corrente elettrica ad altri due stand si sono invece registrati danni materiali per svariate decine di migliaia di franchi, poiché diversi generi alimentari hanno dovuto essere smaltiti.

L’84esima edizione della fiera è in programma dal 14 al 24 ottobre 2027.

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