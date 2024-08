È ufficiale, la Bally passa in mani statunitensi

In oltre un secolo e mezzo di storia, il marchio Bally ha saputo ritagliarsi un posto di spicco nel mercato delle calzature. Keystone

Il tradizionale marchio svizzero Bally, conosciuto soprattutto per le sue scarpe, ha trovato un nuovo proprietario: come già anticipato nei giorni scorsi da diversi media è stato rilevato da Regent LP, società d'investimento californiana.

1 minuto

Keystone-ATS

L’annuncio ufficiale è stato dato giovedì dalla stessa azienda con sede a Beverly Hills e dal precedente proprietario JAB Holding, entità appartenente alla famiglia miliardaria tedesca Reimann. Il prezzo di acquisto non è stato reso noto.

Il portafoglio di Regent comprende società di media come Federal Times e marchi come Club Monaco, Escada e La Senza. “Bally è uno dei grandi marchi di lusso tradizionali del mondo”, afferma il fondatore e Ceo di Regent Michael Reinstein in un comunicato congiunto. Secondo l’amministratore delegato di JAB Joachim Creus negli ultimi anni Bally ha subito un “significativo sviluppo operativo e creativo”.

Bally è stata fondata nel 1851 da Carl Franz Bally e ha sede a Caslano, in Ticino. Impiega circa 1’400 persone in tutto il mondo. I prodotti comprendono scarpe, borse, accessori e abbigliamento. Nel 2018 JAB Holding voleva vendere l’impresa alla società di investimento cinese Shandong Ruyi, ma alla fine l’affare non si era concretizzato.