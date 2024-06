È tempo di vacanze per il Consiglio federale

L'estate del Governo sarà fatta di vacanze e viaggi ufficiali. Keystone / Jean-Christophe Bott

Tra viaggi ufficiali e di svago, i "sette saggi" trascorreranno le vacanze estive sia in patria che all'estero.

È tempo di vacanze per il Consiglio federale: dopo l’ultima seduta prima della pausa estiva l’Esecutivo si è concesso l’annuale gita, che quest’anno si è svolta nel canton Vallese, terra natale della presidente della Confederazione Viola Amherd. Ora sono liberi da (quasi) tutti gli impegni ufficiali fino alla ripresa dei lavori a settembre.

I “sette saggi” trascorreranno le ferie in patria o all’estero, facendo i conti con un’agenda fitta di appuntamenti e viaggi ufficiali.

Quest’estate la presidente della Confederazione Viola Amherd ha per esempio in programma viaggi di lavoro in Mongolia e in Giappone, ha comunicato sabato all’agenzia Keystone-ATS il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), di cui è a capo. Tra uno spostamento e l’altro, Amherd intende anche trascorrere qualche giorno di riposo nella campagna svizzera, come l’anno scorso.

La ministra dell’interno Elisabeth Baume-Schneider ha in programma di trascorrere qualche giorno in Toscana e di fare alcune escursioni. Il suo Dipartimento ha fatto sapere che in occasione della festa nazionale ha diversi appuntamenti. In qualità di ministra della cultura Baume-Schneider ha anche in agenda il Festival del film di Locarno.

Albert Rösti passerà i suoi giorni liberi facendo, tra le altre cose, escursioni in montagna. Con la moglie Theres effettuerà un viaggio all’estero. Il ministro dell’ambiente, dell’energia e delle comunicazioni parteciperà però anche a eventi pubblici e terrà vari discorsi. Si occuperà inoltre dei numerosi dossier del suo dipartimento, è stato comunicato.

Anche Guy Parmelin, come la presidente della Confederazione, effettuerà un viaggio in Estremo Oriente. Si recherà in Cina per una missione economica e scientifica di una settimana, ha reso noto il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR). Trascorrerà in seguito le vacanze a casa, nel canton Vaud e in montagna, così come una settimana in Francia, in Borgogna, regione celebre per i suoi vini, dove lo scorso anno era già stato per quattro giorni.

Viaggi di lavoro costellano anche l’estate di Ignazio Cassis: il primo in Asia centrale e un secondo è in Sudamerica, ha indicato il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE). Per fine luglio è prevista anche una visita della House of Switzerland ai Giochi Olimpici di Parigi. Cassis trascorrerà comunque alcuni giorni di riposo a casa, in Ticino.

La ministra delle finanze Karin Keller-Sutter non vede l’ora di “trascorrere del tempo con la famiglia e gli amici in Svizzera e all’estero”, ha reso noto il suo dipartimento (DFF). La consigliera federale sangallese si augura inoltre di “trovare il tempo per leggere buoni libri e per studiare i dossier”.

Il ministro di giustizia e polizia Beat Jans ha in programma di incontrare amici e parenti in Italia e Croazia, ha reso noto il suo dipartimento (DFGP).

