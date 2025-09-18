È svizzero il miglior formaggio al mondo

Il casaro Simon Miguet ancora non ci crede. gruyere.com

Il Gruyère DOP prodotto nel piccolo villaggio di Côte aux Fées, nel canton Neuchâtel, ha conquistato il titolo di campione del mondo al prestigioso Mondiale del formaggio in Francia, superando oltre 1'900 concorrenti.

tvsvizzera.it/mrj con RSI

Un formaggio svizzero ha conquistato il titolo di campione del mondo, battendo la concorrenza francese sul suo stesso terreno. Il Gruyère DOP prodotto nel piccolo villaggio di Côte aux Fées, nel canton Neuchâtel, si è aggiudicato il primo posto al prestigioso concorso Mondiale del formaggio di Tours, in Francia.

Simon Miguet, il giovane casaro di 34 anni artefice di questo trionfo, ancora non crede al suo successo. “Ero al lavoro come ogni giorno quando mi è arrivato il messaggio. Sono molto fiero”, racconta emozionato ai microfoni della Radiotelevisione svizzera. Il suo Gruyère, stagionato per oltre 12 mesi, ha superato altri 1’900 prodotti in gara, nonostante Miguet abbia rilevato l’attività solo due anni fa.

Il servizio del TG 12.30 della RSI del 18 settembre 2025:

Ma qual è il segreto di questo formaggio campione? “Non ci sono magie, soprattutto con il latte crudo”, spiega Miguet. “Il formaggio va seguito costantemente, è un lavoro quotidiano, 7 giorni su 7, 365 giorni all’anno”. La vittoria è condivisa con l’affinatore e ha già portato i suoi frutti: “Clienti francesi, svizzeri e americani ci hanno sommerso di complimenti”, afferma il casaro.

Questo riconoscimento arriva in un momento cruciale per il settore, alle prese con le recenti sfide del commercio internazionale, come i dazi imposti dall’amministrazione Trump. “Siamo sotto pressione”, ammette Miguet. “Ora cercheremo di aumentare e ottimizzare le vendite, anche se il commercio internazionale non è semplice”.