È morto Max Eiselin, pioniere svizzero dell’alpinismo

Nel 1960 fu protagonista della prima ascensione del Dhaulagiri, la settima vetta più alta del mondo. Keystone-SDA

Il mondo dell'alpinismo piange Max Eiselin, morto a 94 anni, la cui eredità include sia la leadership della spedizione che conquistò il Dhaulagiri senza ossigeno, sia il suo spirito imprenditoriale.

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Keystone-ATS

Max Eiselin, pioniere svizzero dell’alpinismo, è deceduto il 9 luglio all’età di 94 anni. Secondo un annuncio funebre pubblicato martedì, si trovava “nell’ultimo tratto, ripido e faticoso” verso la sua ultima grande vetta.

Aveva ormai raggiunto la cima – “fisicamente esausto, ma soddisfatto e libero come un uccello”, si legge nel necrologio apparso sulla Luzerner Zeitung. Contemplava il lungo cammino percorso e rivedeva per l’ultima volta tutta la bellezza e l’unicità del suo percorso di vita.

Eiselin ha vissuto più volte esperienze uniche. Sotto la sua guida, nel maggio del 1960 fu compiuta la prima ascensione del Dhaulagiri, la settima vetta più alta del mondo. In un articolo pubblicato sul sito del Club Alpino Svizzero (CAS), l’ex capospedizione descrive come gli e le alpiniste indossassero stivali di pelle di renna e utilizzassero tende cucite personalmente, e di come le bombole d’ossigeno non avessero una pressione sufficiente. “È così che siamo diventati ‘per forza di cose’ la prima spedizione a fare a meno dell’ossigeno”, ha dichiarato Max Eiselin.

Fu anche in occasione di quella prima ascensione che l’aereo “Yeti” divenne noto. Questo Pilatus-Porter all’epoca fungeva da aereo da trasporto durante l’ottava spedizione che mirava alla prima scalata del Dhaulagiri. “Ma fu proprio questo aereo a costare la vetta a Eiselin”, scrive martedì la Neue Zürcher Zeitung (NZZ) in un necrologio. Il capospedizione dovette infatti occuparsi di un guasto al motore dell’aereo e mancò così l’appuntamento con i suoi compagni. Non raggiunse quindi personalmente la vetta.

Il primo negozio di alpinismo in Svizzera

Il lucernese dimostrò uno spirito pionieristico anche come imprenditore. Negli anni Cinquanta fu il primo in Svizzera ad aprire un negozio di articoli per sport di montagna, riporta la NZZ.

Da giovane alpinista e scialpinista, non poteva né voleva accontentarsi dell’offerta, spesso molto limitata, di attrezzatura da montagna proposta nei negozi di articoli sportivi, aveva riferito l’agenzia di stampa Keystone-ATS nel 2017. L’articolo era stato scritto in occasione della chiusura dell’ultimo negozio Eiselin specializzato in sport di montagna in Svizzera.

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