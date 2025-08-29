È morta Esther Grether, imprenditrice miliardaria e collezionista
È morta Esther Grether, imprenditrice miliardaria e collezionista d'arte, per decenni alla testa dell'impresa famigliare Doetsch Grether, nota fra l'altro per il medicinale Neo-Angin e per i preservativi Ceylor.
Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti
Keystone-ATS
Si è spenta serenamente nel sonno all’età di 89 anni, ha indicato oggi la famiglia.
Considerata una delle prime imprenditrici della Svizzera, era anche grande azionista del gruppo orologiero Swatch, con una quota del 3,8%. Fino al 2014 ha fatto anche parte del consiglio di amministrazione della società. Negli ultimi anni viveva in modo ritirato nella sua casa di Basilea.
Altri sviluppi
Altri sviluppi
Lavoro ed economia
Le dieci famiglie più ricche che vivono in Svizzera
Questo contenuto è stato pubblicato al
Podio immutato rispetto allo scorso anno nella speciale classifica dei 300 più ricchi della Svizzera, stilata dalla rivista economica Bilan. Al primo posto resta Gérard Wertheimer, proprietario con il fratello Alain della casa di moda Chanel, seguito dagli Hoffmann (La Roche) e da Klaus-Michael Kühne (Kühne+Nagel).
Era entrata nell’azienda Doetsch Grether come segretaria e in seguito aveva sposato il patron, Hans Grether. Dopo la prematura scomparsa del marito, nel 1975 aveva assunto la direzione dell’impresa, diventando in qualità di presidente della direzione una figura eccezionale nell’economia dell’epoca. Grether ha guidato il gruppo per decenni, prima di ritirarsi gradualmente dalla direzione nel 2014. La ditta è rimasta però al 100% di proprietà della famiglia.
La rivista economica Forbes ha stimato il patrimonio di Esther Grether a circa 1,8 miliardi di franchi. Importante è stato anche il suo ruolo come collezionista: possedeva una delle raccolte private di opere d’arte più preziose e significative del XX secolo in Svizzera. La collezione comprende più di 600 opere, tra cui lavori di Picasso, Cézanne, Dalí e un trittico di Francis Bacon. Parti della collezione sono state esposte più volte nei musei, l’ultima volta nel 2019 al Kunstmuseum di Basilea.
Articoli più popolari
Altri sviluppi
Relazioni italo-svizzere
Venezia in vendita? Tra nozze da favola e proteste popolari
Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?
Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…
Il piano d’azione di Berna per arginare la diffusione del coleottero giapponese
Questo contenuto è stato pubblicato al
Per arginare la progressiva diffusione del temuto coleottero giapponese, l'Ufficio federale dell'agricoltura ha istituito zone infestate e zone cuscinetto in Ticino e Vallese e solo cuscinetto nel Cantone dei Grigioni.
La Fifa perde una causa milionaria contro Blatter e Kattner
Questo contenuto è stato pubblicato al
Gli ex alti dirigenti della Fifa Joseph Blatter e Markus Kattner non sono tenuti a restituire alla Federazione internazionale di calcio né i bonus intascati tra il 2010 e il 2013 né quello di 23 milioni di franchi versato a un altro funzionario della Fifa.
Jungfraujoch: è record di affluenza, superati i numeri pre-Covid
Questo contenuto è stato pubblicato al
Affluenza record sullo Jungfraujoch, luogo faro delle Alpi bernesi: nel primo semestre 472'700 persone sono state trasportate con la ferrovia di montagna verso la stazione a quota 3454 metri, che è la più alta del continente.
Argovia, la 14enne che ha ucciso una 15enne lo ha fatto con due coltelli
Questo contenuto è stato pubblicato al
Nel delitto di Berikon (AG), in cui lo scorso maggio una 14enne ha ucciso una sua amica 15enne, l'omicidio è avvenuto con diverse pugnalate inferte utilizzando due diversi coltelli. Secondo la procura, non vi sono indizi di violenze reciproche.
Banche svizzere, le prospettive occupazionali sono ai massimi da 10 anni
Questo contenuto è stato pubblicato al
Prospettive occupazionali ottimistiche per chi lavora o vuole lavorare in banca: il 96% degli istituti membri dell'Associazione svizzera dei banchieri (ASB) prevede un organico costante o in aumento. Si tratta del valore più alto degli ultimi dieci anni.
Caso FIFA, nessun ricorso sull’assoluzione di Blatter e Platini
Questo contenuto è stato pubblicato al
È ufficiale: gli ex dirigenti calcistici Joseph Blatter e Michel Platini sono innocenti. Il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha infatti rinunciato a fare ricorso contro la loro assoluzione.
Se volete segnalare errori fattuali, inviateci un’e-mail all’indirizzo tvsvizzera@swissinfo.ch.