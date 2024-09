È meglio abitare nella Svizzera centrale che a sud delle Alpi

Di più In Svizzera una crescita debole nel 2024 e un moderato dinamismo nel 2025, secondo la SECO

Questo contenuto è stato pubblicato al La crescita economica nel 2024 sarà sensibilmente inferiore alla media pluriennale, per poi accelerare moderatamente nel 2025: è questa, in estrema sintesi, la previsione della Segreteria di Stato dell'economia (Seco) riguardo alla congiuntura elvetica del biennio.

Questo contenuto è stato pubblicato al L'esercito avrà a disposizione 29,8 miliardi per il periodo 2025-2028. Tale somma è di 4 miliardi superiore a quanto chiesto dal Consiglio federale. L'aumento sarà finanziato procedendo a compensazioni in altri settori. Lo ha deciso oggi il Consiglio nazionale.

Questo contenuto è stato pubblicato al L'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha dato mandato alla Svizzera di organizzare una riunione, entro sei mesi, delle parti aderenti alle Convenzioni di Ginevra in relazione al conflitto in Medio Oriente.

Questo contenuto è stato pubblicato al Gli affitti sono risultati in calo in Svizzera nel mese di agosto, ma unicamente a livello mensile.

Giro di vite nei centri federali di asilo per migliorarne la sicurezza

Questo contenuto è stato pubblicato al Per far fronte ai problemi di sicurezza e violenza emersi in un recente passato, la sicurezza del personale e degli ospiti dei Centri federali di asilo (CFA) va migliorata.

