Sei Paesi germanofoni riuniti a Sils-Maria 06 settembre 2018 - 13:15 Sei capi di Stato germanofoni (Austria, Belgio, Germania, Liechtnestein, Lussemburgo e Svizzera) sono riuniti da giovedì in Engadina, per una due giorni di discussioni sul tema "Partecipazione culturale". Il vertice si svolge su invito del Consiglio federale (governo) svizzero, che lo aveva ospitato per l'ultima volta nel 2012 a Coira. I partecipanti e i loro coniugi si sono quindi riuniti di nuovo nei Grigioni, su invito del presidente della Confederazione Alain Berset. Ai colloqui ufficiali presenzieranno il granduca Enrico di Lussemburgo, il principe ereditario Alois von und zu Liechtenstein,re Filippo dei Belgi, il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier e quello austriaco Alexander Van der Bellen. Il punto su politica estera e interna Secondo informazioni diffuse del Dipartimento federale dell'interno, i capi di Stato si aggiorneranno sulla politica estera e interna dei rispettivi Paesi. Il programma culturale prevede tra l'altro una visita della torre-teatro Origen sul passo dello Julier. Gli incontri annuali dei capi di Stato germanofoni si tengono dal 2004 e sono organizzati a turno da uno dei partecipanti.