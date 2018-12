Mitch, use the Nuclear Option and get it done! Our Country is counting on you!

Dall'altra parte i deputati democratici non vogliono per nessuna ragione finanziare il muro.

Trump ha assicurato che non firmerà un accordo che non stanzi 5 miliardi di dollari per la costruzione del muro, oltre ad aver respinto lunedì un compromesso a corto termine con il Senato che avrebbe permesso di finanziare il governo fino al prossimo 8 febbraio, poiché l'intesa non conteneva abbastanza mezzi per il controllo delle frontiere.

Da sabato a mezzanotte le attività amministrative negli Stati Uniti non possono essere finanziate e dovrebbero funzionare in modo ridotto nei prossimi giorni. Durante questo periodo centinaia di migliaia di funzionari potrebbero essere messi in congedo non pagato o essere obbligati a lavorare senza compenso.

Gli Stati Uniti sono entrati sabato in un periodo di "shutdown" parziale, la paralisi di un quarto delle attività amministrative federali, dopo che Casa Bianca e Congresso non sono riusciti a trovare venerdì un accordo sul budget, arenatosi a causa dell'opposizione al finanziamento del muro al confine con il Messico voluto dal presidente Donald Trump.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

USA, Shutdown parziale a causa del muro con il Messico 22 dicembre 2018 - 13:14 Gli Stati Uniti sono entrati sabato in un periodo di "shutdown" parziale, la paralisi di un quarto delle attività amministrative federali, dopo che Casa Bianca e Congresso non sono riusciti a trovare venerdì un accordo sul budget, arenatosi a causa dell'opposizione al finanziamento del muro al confine con il Messico voluto dal presidente Donald Trump. Da sabato a mezzanotte le attività amministrative negli Stati Uniti non possono essere finanziate e dovrebbero funzionare in modo ridotto nei prossimi giorni. Durante questo periodo centinaia di migliaia di funzionari potrebbero essere messi in congedo non pagato o essere obbligati a lavorare senza compenso. La Camera dei rappresentanti e il Senato non hanno infatti trovato un accordo che avrebbe permesso di uscire dall'impasse creatasi attorno al finanziamento della costruzione del muro alla frontiera con il Messico voluto da Donald Trump. I lavori del Congresso dovrebbero riprendere sabato, ma trovare un'intesa sarà difficile. Le posizioni del presidente e dell'opposizione democratica sono molto lontane. "Muro contro (non) muro" Trump ha assicurato che non firmerà un accordo che non stanzi 5 miliardi di dollari per la costruzione del muro, oltre ad aver respinto lunedì un compromesso a corto termine con il Senato che avrebbe permesso di finanziare il governo fino al prossimo 8 febbraio, poiché l'intesa non conteneva abbastanza mezzi per il controllo delle frontiere. Dall'altra parte i deputati democratici non vogliono per nessuna ragione finanziare il muro. A inizio gennaio riprenderanno la maggioranza alla Camera dei rappresentanti, cosa che renderà ancora più complicato l'approvazione della legge voluta dall'inquilino della Casa Bianca. Attualmente è dunque al Senato che si svolge la battaglia. I repubblicani hanno una risicata maggioranza di 51 seggi su 100, ma affinché la legge finanziaria sia approvata è necessario il voto favorevole di 60 senatori. Per questo motivo, Trump ha invitato il leader della maggioranza al Senato Mich McConnell a utilizzare la cosidetta "opzione nucleare", un meccanismo legislativo che permette l'adozione della legge con una maggioranza semplice. Lo stesso McConnell e molti senatori repubblicani hanno però escluso che appoggeranno questa misura estrema e impopolare.