La condanna lunedì di nove esponenti catalani a pene dai 9 ai 13 anni di carcere, per il loro coinvolgimento nel referendum indipendentista dell'ottobre 2017 e nella successiva dichiarazione di indipendenza, ha provocato incessanti manifestazioni in Catalogna che in alcuni casi sono sfociate in episodi di violenza: oltre 400 cestini di rifiuti sono stati incendiati e i danni nei primi due giorni di proteste ammontano a più di un milione di euro, secondo quanto ha riferito il sindaco di Barcellona. Un bilancio destinato fatalmente ad aggravarsi dal momento che la vertenza sembra lungi dall'essere risolta.

Sull'altro fronte si sono però mobilitati per la prima volta anche i franchisti unionisti e vengono segnalati scontri in cui sono state coinvolte le forze dell'ordine che rischiano di aggravarsi con il passare delle ore.

Gli indipendentisti hanno chiamato a raccolta i catalani invitandoli a sfilare venerdì pomeriggio per le vie di Barcellona in occasione dello sciopero generale indetto nella regione spagnola, dove da cinque giorni si ripetono le manifestazioni per la condanna di nove dirigenti separatisti.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

La Catalogna si mobilita contro Madrid 18 ottobre 2019 - 12:28 Gli indipendentisti hanno chiamato a raccolta i catalani invitandoli a sfilare venerdì pomeriggio per le vie di Barcellona in occasione dello sciopero generale indetto nella regione spagnola, dove da cinque giorni si ripetono le manifestazioni per la condanna di nove dirigenti separatisti. Intanto l'ex presidente catalano Carles Puigdemont si è presentato spontaneamente venerdì mattina alle autorità giudiziarie belghe che gli hanno notificato il mandato d'arresto europeo emesso da Madrid. Il leader secessionista è stato subito liberato senza cauzione ma dovrà restare reperibile per eventuali convocazioni del giudice. Barricate sono state erette nella notte su parecchie arterie stradali della regione e diverse vie sono state chiuse alla circolazione a Barcellona per il corteo indipendentista mentre diversi convogli delle linee ferroviarie regionali e della metropolitana sono stati soppressi. I manifestanti hanno interrotto il traffico stradale tra la Catalogna e la Francia: risultano bloccate l'autostrada AP7 nei pressi di Girona e la Nazionale II vicino alla frontiera, secondo quanto hanno riferito fonti di Madrid. Sull'altro fronte si sono però mobilitati per la prima volta anche i franchisti unionisti e vengono segnalati scontri in cui sono state coinvolte le forze dell'ordine che rischiano di aggravarsi con il passare delle ore. Il "clasico", l'atteso incontro del campionato di calcio iberico tra Barcellona e Real Madrid previsto il 26 ottobre è stato rinviato a data da definire dalla federazione spagnola. La condanna lunedì di nove esponenti catalani a pene dai 9 ai 13 anni di carcere, per il loro coinvolgimento nel referendum indipendentista dell'ottobre 2017 e nella successiva dichiarazione di indipendenza, ha provocato incessanti manifestazioni in Catalogna che in alcuni casi sono sfociate in episodi di violenza: oltre 400 cestini di rifiuti sono stati incendiati e i danni nei primi due giorni di proteste ammontano a più di un milione di euro, secondo quanto ha riferito il sindaco di Barcellona. Un bilancio destinato fatalmente ad aggravarsi dal momento che la vertenza sembra lungi dall'essere risolta.