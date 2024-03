Per la Corte suprema Trump è eleggibile

La Corte suprema degli Stati Uniti conferma l’eleggibilità di Donald Trump in Colorado, uno dei 15 Stati che vota domani nel 'Super Tuesday'. La sentenza farà da precedente anche per tutti gli altri ricorsi pendenti negli altri Stati. I nove giudici hanno stabilito che solo il Congresso, e non uno Stato, ha il potere di rimuovere un candidato dalla scheda elettorale per le elezioni presidenziali. La Corte suprema ha una maggioranza di sei giudici conservatori contro tre progressisti.