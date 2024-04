Pedro Sanchez non lascia l’incarico

Il premier spagnolo Pedro Sanchez, che negli scorsi giorni aveva annullato tutti i suoi impegni per una pausa di riflessione dopo che la moglie era finita sotto inchiesta per presunta corruzione, ha annunciato lunedì che continuerà a guidare il Paese. Per quanto riguarda le accuse nei confronti della moglie, la Procura ne ha chiesto l'archiviazione.