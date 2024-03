Papa Francesco e “il coraggio di negoziare”

I conflitti in Ucraina e a Gaza sono alcuni dei temi affrontati da Papa Bergoglio nell'intervista alla radiotelevisione svizzera RSI. "La guerra la fanno due, non uno", ha ricordato il Pontefice secondo cui "gli irresponsabili sono questi due che fanno la guerra". E, riferendosi all'Est Europa, Papa Francesco sostiene che "quando vedi che sei sconfitto, che le cose non vanno, occorre avere il coraggio di negoziare".