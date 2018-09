Quando le due imbarcazioni si sono separate "il telefono satellitare ci ha mostrato che non eravamo lontani da Malta. Abbiamo chiamato la guardia costiera italiana e mandato le nostre coordinate, chiedendo assistenza mentre le persone cominciavano a cadere in acqua. Ci hanno detto che avrebbero mandato qualcuno. Ma il gommone ha cominciato ad affondare", ha proseguito il superstite.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Msf: "Cento migranti morti in un naufragio" 11 settembre 2018 - 13:34 Oltre 100 migranti sono morti all'inizio di settembre in un naufragio al largo delle coste libiche. Lo ha comunicato lunedì Medici Senza Frontiere (Msf), che cita le testimonianze di alcuni dei sopravvissuti poi trasferiti nei centri di detenzione libici. Tra le vittime, indica Msf, ci sarebbero anche venti bambini tra cui due piccoli di 17 mesi. Solo due corpi sono stati recuperati. Un sopravvissuto ha riferito che è stata contattata la Guardia costiera italiana, ma quando i "soccorritori europei sono giunti la barca era già affondata". I due gommoni avevano lasciato le coste libiche il primo settembre. Ciascuno trasportava decine di persone, la grande maggioranza delle quali africane (provenienti da Sudan, Nigeria, Camerun, Ghana, Libia, Algeria e Egitto). Una delle imbarcazioni si è fermata per una panne al motore, ha detto uno dei superstiti, mentre l'altra ha proseguito ma ha cominciato presto a sgonfiarsi. "A bordo c'erano 165 adulti e 20 bambini". Pochi sapevano nuotare e pochi avevano dei giubbotti di salvataggio, solo quelli che si sono aggrappati ai resti del gommone sarebbero riusciti a salvarsi". Quando le due imbarcazioni si sono separate "il telefono satellitare ci ha mostrato che non eravamo lontani da Malta. Abbiamo chiamato la guardia costiera italiana e mandato le nostre coordinate, chiedendo assistenza mentre le persone cominciavano a cadere in acqua. Ci hanno detto che avrebbero mandato qualcuno. Ma il gommone ha cominciato ad affondare", ha proseguito il superstite. Solo 55 persone che si trovavano sulla sua imbarcazione sarebbero sopravvissute. Le persone recuperate sono state più tardi recuperate dalla guardia costiera libica che le ha portate, assieme ai naufraghi del primo gommone, a Khoms, dove Msf ha raccolto le testimonianze e prestato le cure di emergenza ai feriti.