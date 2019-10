Nel mondo un numero altissimo di bambini e di ragazzi o sono malnutriti o sono obesi, fenomeno quest'ultimo in aumento in tutti i continenti compresa l'Africa.

Secondo il nuovo rapporto UnicefLink esterno, nel mondo un bambino su tre sotto i cinque anni è denutrito o in sovrappeso. Due bambini su tre sotto i due anni seguono una dieta povera (per il 45% niente frutta o verdure e per 60% né uova, latticini, pesce o carne) e 40 milioni di bambini con più di cinque anni sono in sovrappeso o obesi.

Le condizioni dei bambini e dei ragazzi cambiano tantissimo a seconda delle aree geografiche: in Asia del Sud è un bambino su due che non sta crescendo bene o è denutrito o in sovrappeso, mentre in Africa orientale e meridionale, più di due bambini su cinque non stanno crescendo bene. Segue l'Africa occidentale e centrale con un tasso del 39%.

Dal 2000 al 2016, la percentuale di bambini sovrappeso fra i cinque e i 19 anni è raddoppiata da uno su dieci a circa uno su cinque. Rispetto al 1975, il numero di bambini e ragazzi fino a 19 anni che soffrono di obesità è 10 volte maggiore per le ragazze e 12 volte maggiore per i ragazzi.

Se il 42% degli adolescenti che vanno a scuola in paesi a basso e medio reddito consuma bibite zuccherate gassate almeno una volta al giorno e il 46% mangia cibo da fast food almeno una volta a settimana, le percentuali per gli adolescenti dei paesi ad alto reddito raggiungono il 62%. Dal 1990, il tasso di obesità tra bambini e ragazzi tra i 5 e i 19 anni è aumentato del 33% nel Regno Unito e del 49,7% negli Stati Uniti.

Per aiutare i bambini a crescere in salute l'Unicef lancia un appello ai governi, ai genitori, alle famiglie e alle imprese per chiedere, tra l'altro, di migliorare l'educazione alimentare e di usare leggi collaudate come le tasse sullo zucchero, ma anche adottare etichette accurate e facili da comprendere.

