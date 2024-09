Libano, sempre più concreto il rischio di un’operazione di terra

Altri sviluppi

Ricongiungimento famigliare più difficile per richiedenti l’asilo

Questo contenuto è stato pubblicato al Le straniere e gli stranieri ammessi temporaneamente non dovrebbero poter portare in Svizzera le loro famiglie. È quanto si prefigge una mozione dell'UDC approvata martedì dal Consiglio nazionale per 105 voti a 74 nel quadro di una sessione straordinaria sull'asilo. Il dossier passa agli Stati.

