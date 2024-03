Kate e le scuse per la foto modificata

Lunedì mattina diverse agenzie fotografiche hanno ritirato dalla circolazione la foto della principessa Kate per paura che sia stata "manipolata". La conferma è giunta poco dopo. La principessa Kate si è infatti scusata via X per la diffusione della foto modificata. "Come molti fotografi dilettanti, di tanto in tanto mi cimento nell'editing. Volevo esprimere le mie scuse per la confusione causata dalla foto di famiglia che abbiamo condiviso ieri".