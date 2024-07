Kamala Harris elogia Joe Biden

Lunedì c'è stata la prima apparizione pubblica di Kamala Harris dopo il ritiro di Joe Biden dalla corsa presidenziale statunitense. La vicepresidente - favorita per l'investitura democratica - è apparsa raggiante. Nel suo intervento alla Casa Bianca, però, non ha fatto alcun riferimento al suo nuovo ruolo. Si trattava di un evento in onore degli atleti universitari, quindi una situazione troppo istituzionale per fare campagna elettorale. Harris ha invece elogiato il lavoro di Joe Biden.