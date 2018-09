I lavori, finanziati dal Ministero per i beni e le attività culturali insieme a fondazioni e sponsor, non sono del tutto finiti: in primavera inizierà il recupero dell'altare.

Riapre dopo 21 anni la Cappella della Sindone 27 settembre 2018 - 23:15 È stata riaperta giovedì a Torino la cappella della Sindone. Opera barocca di Guarino Guarini, era rimasta gravemente danneggiata da un incendio che la colpì l'11 aprile del 1997. Un rogo che sconvolse i torinesi. Il restauro della cappella, edificata per custodire il lino che per la tradizione cristiana è o rappresenta il lenzuolo funebre di Gesù, "è stato una grande sfida di tecnica e immaginazione", ha detto la direttrice dei Musei Reali Enrica Pagella, sottolineando come i 21 anni trascorsi siano dovuti alla complessità del lavoro. È costato 30 milioni di euro e ha riguardato l'intero edificio, con la sostituzione di oltre 1'400 elementi di marmo e il consolidamento di 4'000 componenti e delle murature. Nuove catene in acciaio inox sono state inserite a supporto di quelle storiche. I lavori, finanziati dal Ministero per i beni e le attività culturali insieme a fondazioni e sponsor, non sono del tutto finiti: in primavera inizierà il recupero dell'altare. Per l'occasione, a Torino, si è inaugurata la mostra La sindone e la sua immagine, nella quale 80 opere raccontano le cosiddette ostensioni (esposizioni pubbliche del lino) degli ultimi cinque secoli, tra storia, arte e devozione. Quanto alla Cappella, sarà visitabile per tre giorni con un biglietto speciale e, da martedì 2 ottobre, inserita nel percorso dei Musei Reali. La riapertura era stata annunciata con illuminazioni notturne installate sulla cupola.