Elon Musk farà parte della squadra di Donald Trump

Il Team di Donald Trump alla Casa Bianca si definisce sempre di più. Alcune sono già state rese note, ma la più clamorosa è arrivata in queste ore: Elon Musk guiderà il Dipartimento per l’efficienza governativa. Si tratta di un dipartimento nuovo, creato ad hoc per il patron di Tesla, Space X e X. Ma non sarà solo: con lui ci sarà un ex rivale di Trump alle primarie, l'imprenditore di origini indiane Vivek Ramaswamy.