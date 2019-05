Kim, da parte sua, ha enfatizzato venerdì la necessità di rafforzare le capacità di difesa "per svolgere compiti di combattimento e mantenere la postura di combattimento piena contro qualsiasi emergenza, come richiesto dalle situazioni".

Manovre di Kim "per colpire a lungo raggio" 10 maggio 2019 - 13:15 Torna a salire la tensione tra Stati Uniti e Corea del Nord. Mentre si apprende che gli USA hanno sequestrato una nave cargo di Pyongyang impiegata per vendere carbone -è la prima volta che accade- l'agenzia ufficiale Kcna ha reso noto venerdì che il leader nordcoreano Kim Jong-un ha guidato manovre militari di "vari mezzi per colpire a lungo raggio". Giovedì pomeriggio, il lancio di due missili a corto raggio era stato rilevato dalla Corea del Sud. Secondo i dettagli forniti in seguito dal comando congiunto con gli Stati Uniti, un vettore avrebbe coperto la distanza di circa 420 chilometri, l'altro di circa 270 chilometri. Lanciati dall'area nord-ovest di Kusong, entrambi sarebbero caduti nel Mare dell'Est. La Presidenza sudcoreana aveva espresso "seria preoccupazione" per una mossa che "non aiuta affatto gli sforzi in atto per migliorare i rapporti intercoreani e per allentare le tensioni militari sulla penisola". Kim, da parte sua, ha enfatizzato venerdì la necessità di rafforzare le capacità di difesa "per svolgere compiti di combattimento e mantenere la postura di combattimento piena contro qualsiasi emergenza, come richiesto dalle situazioni". Le immagini diffuse suggeriscono che i vettori siano gli stessi testati sabato scorso e modellati sull'Iskander russo. Quanto alla nave cargo sequestrata, che è la seconda più grande della Corea del Nord, l'accusa dell'amministrazione Trump è di violazione delle sanzioni internazionali da parte del regime di Kim Jong-un. L'imbarcazione sarebbe stata fermata nell'aprile del 2018.