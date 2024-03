Biden attacca Trump, “La democrazia è a rischio”

Dopo il "super martedì" che ha consacrato Donald Trump candidato repubblicano, Joe Biden aveva bisogno di un “super giovedì” per rilanciare la sua rincorsa a un secondo mandato. E così nella notte, nel tradizionale discorso sullo Stato dell’Unione, il presidente non ha perso l’occasione per ricordare quanto ha fatto finora, la sua visione del Paese e le differenze con il suo predecessore, di nuovo in lizza per la Casa Bianca.