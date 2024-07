Attacco a un centro yoga in Inghilterra, tre bimbe uccise

Violento episodio a Southport, località balneare a nord di Liverpool, nel Regno Unito. In un centro yoga per mamme e bambine sono state uccise tre bimbe e ne sono state ferite altre nove, oltre a due adulti intervenuti per cercare di salvarle dalla furia dell'aggressore. Il sovrano Carlo III ha espresso "la più profonda solidarietà alle famiglie e ai cari di coloro che hanno perso la vita in modo così tragico, e a tutte le persone colpite da questo attacco davvero terribile".