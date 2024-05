Aperta un’indagine sull’incidente che ha ucciso Ebrahim Raisi

Aperta un'indagine sulle cause dell'incidente in elicottero che ha ucciso il presidente Ebrahim Raisi e le altre sette persone a bordo, tra cui anche il ministro degli Esteri Hossein Amirabdollahian. Lo ha ordinato il capo di stato maggiore dell'esercito iraniano, Mohammad Bagheri, che ha incaricato un comitato di alto rango di avviare un'indagine. Le condoglianze per la scomparsa del presidente iraniano sono giunte un po' da tutto il mondo.