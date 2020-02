Nel corso del 2019, come indica il rapporto Link esterno pubblicato in occasione della Giornata mondiale contro il cancro, prestazioni sufficienti per gestire questa malattia sono state osservate nel 90% dei paesi ricchi, contro il 15% di quelli poveri: “disuguaglianze inaccettabili”, stando al vicedirettore generale per la salute per tutti e le malattie dell’OMS Ren Minghui.

I tumori potrebbero aumentare dell’80% nei paesi a basso e medio reddito, dove si registra il più alto tasso di mortalità. In queste zone i Governi hanno potuto investire solo una quantità limitata di risorse contro le malattie infettive e non possono contare su infrastrutture adatte per prevenire e gestire i casi di cancro.

Il Premio Nobel per la medicina 2019 Peter J.Ratcliffe ha aperto la strada a nuove strategie per combattere l'anemia, il cancro e altre malattie.

