La televisione svizzera per l’Italia
Attualità
Qui Mondo

A rischio la produzione di banane

La Cavendish, la varietà di banane più consumata al mondo grazie alla sua versatilità - senza semi, redditizia, facile da trasportare, ricca di carboidrati, fibre e potassio - è a rischio: un fungo attacca le piante mettendo in crisi la produzione. Una sfida enorme per i coltivatori e le economie di molti Paesi, Svizzera compresa.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto
tvsvizzera.it/mrj con RSI
Contenuto esterno

Attualità

schermata iphone con e-id

Altri sviluppi

Identità elettronica, il Governo invita a votare “sì”

Questo contenuto è stato pubblicato al L'identificazione elettronica, gratis e facoltativa, renderà più sicuro, semplice ed efficiente interagire online con le autorità o le imprese: parola di Beat Jans, che invita ad approvare la legge sull'ID-e in votazione il prossimo 28 di settembre.

Di più Identità elettronica, il Governo invita a votare “sì”
lastre di risonanza magnetica

Altri sviluppi

Il Covid non ha ridotto la sopravvivenza al cancro in Svizzera

Questo contenuto è stato pubblicato al La pandemia di coronavirus non ha influito sulle possibilità di sopravvivenza dei pazienti oncologici in Svizzera. Secondo un nuovo studio, al contrario di quanto osservato all'estero, le diagnosi non hanno subito ritardi rilevanti ai fini della prognosi.

Di più Il Covid non ha ridotto la sopravvivenza al cancro in Svizzera
bambino guarda video di cristiano ronaldo su uno smartphone

Altri sviluppi

Nel 55% delle famiglie si litiga per il tempo passato dai bambini sugli schermi

Questo contenuto è stato pubblicato al Il tempo concesso sugli schermi ai bambini è motivo di litigi nel 55% delle famiglie in Svizzera. Il 46% dei genitori trova difficile far rispettare i limiti definiti e il 51% ha difficoltà nell'impedire l'accesso a determinate app o piattaforme.

Di più Nel 55% delle famiglie si litiga per il tempo passato dai bambini sugli schermi
cucciolo di capriolo

Altri sviluppi

Salvati finora 6’500 caprioli dallo sfalcio grazie ai droni, un record

Questo contenuto è stato pubblicato al Grazie allo sforzo di numerosissimi volontari - muniti di droni equipaggiati con termocamere - in tutta la Svizzera è stato possibile sottrarre migliaia di cuccioli di caprioli dalle lame delle falciatrici.

Di più Salvati finora 6’500 caprioli dallo sfalcio grazie ai droni, un record
Il ministro degli Esteri svizzero Ignazio Cassis

Altri sviluppi

Dazi USA, Ignazio Cassis punta a nuovo round negoziale

Questo contenuto è stato pubblicato al Dopo una pausa di riflessione, sarà necessario un secondo round di negoziati con gli Stati Uniti sui dazi doganali: lo ha dichiarato oggi il capo del DFAE Ignazio Cassis, a margine di un incontro con il ministro degli esteri del Regno Unito David Lammy a Locarno.

Di più Dazi USA, Ignazio Cassis punta a nuovo round negoziale
Il regista iraniano Mohammad Rasoulof

Altri sviluppi

“Premio Locarno Città della Pace” al regista Mohammad Rasoulof

Questo contenuto è stato pubblicato al Il primo "Premio Locarno Città della Pace" è stato consegnato lunedì al regista iraniano Mohammad Rasoulof. Lo ha annunciato in una nota il Locarno Film Festival, che ha conferito il nuovo riconoscimento in occasione dei 100 anni dal Patto di Locarno.

Di più “Premio Locarno Città della Pace” al regista Mohammad Rasoulof
infermiera in camera d'ospedale

Altri sviluppi

Deficit di 750 milioni nel 2024 per gli ospedali svizzeri

Questo contenuto è stato pubblicato al Nel 2024 gli ospedali svizzeri hanno registrato una perdita complessiva di 750 milioni di franchi. Nonostante l'aumento del fatturato e delle tariffe, più della metà ha dovuto fare i conti con risultati operativi negativi al netto degli ammortamenti.

Di più Deficit di 750 milioni nel 2024 per gli ospedali svizzeri

In conformità con gli standard di JTI

Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative

Se volete segnalare errori fattuali, inviateci un’e-mail all’indirizzo tvsvizzera@swissinfo.ch.

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR