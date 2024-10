Tutti pazzi per l’oro

Claudio Moschin

Il prezzo del metallo giallo raggiunge valori da record e nei corsi d’acqua della Lombardia e del Piemonte si assiste a una piccola corsa all’oro. Ma non è tanto la sete del guadagno a spingere queste persone, quanto piuttosto la passione. Il reportage della Radiotelevisione svizzera.

Claudio Moschin, RSI, Falò

Piccone, setaccio, piatto, canaletta: se durante una passeggiata sulle rive di un fiume doveste imbattervi in una persona equipaggiata di tutto punto non abbiate paura. Non vi è nulla di strano. Si tratta quasi sicuramente di un cercatore d’oro.

“Un bravo cercatore d’oro mediamente porta a casa fino a un grammo e mezzo d’oro al giorno, mentre un bravissimo cercatore d’oro può arrivare […] anche a tre-quattro grammi”, spiega Alessandro Rallis, membro della Ticino Gold Diggers, un’associazione che riunisce cercatori d’oro. Per arrivare a questi livelli ci vogliono però “anni d’esperienza”, aggiunge Andrea Amelio, un altro appassionato.

Il numero di persone che setaccia le sabbie dei fiumi della Lombardia e del Piemonte alla ricerca dl metallo giallo è fortemente aumentato negli ultimi anni.

“Quando ho iniziato a cercare l’oro era 30 euro al grammo, oggi siamo sui 75 al grammo e forse vale la pena”, osserva Andrea Amelio. Daniele Cermelli, che in provincia di Alessandria gestisce un museo dell’oro e insegna come cercarlo, rileva che “è comunque difficile che un cercatore riesca ad avere un quantitativo tanto importante da poterne fare una vendita”. “Nella maggior parte dei casi – prosegue – si scambia a livello collezionistico oppure c’è chi ama farsi un monile, un gioiello con l’oro che ha trovato nel fiume”.

Ma la ragione che sta dietro a questo boom è soprattutto un’altra, a detta di Alessandro Rallis: “Ultimamente tutti sono pazzi per l’oro perché la televisione ci ha fatto vedere che cercare oro è bello e soprattutto emozionante”.