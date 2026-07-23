Turista svizzero in Campania gravemente ferito dal morso di un pesce

Il colpevole potrebbe essere un barracuda. Keystone-SDA

Sulla spiaggia di Pioppi, in Campania, un turista svizzero di 55 anni ha riportato una grave ferita al polpaccio causata dal morso di un pesce non ancora identificato, per cui è stato necessario il ricovero.

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Keystone-ATS

Un turista svizzero di 55 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato morso da un pesce mentre nuotava a pochi metri dalla riva della spiaggia di Pioppi, nel comune di Pollica, in Campania.

L’uomo ha riportato una profonda ferita al polpaccio e ha perso molto sangue. Secondo il Corriere della Sera, l’emorragia potrebbe essere stata aggravata dall’assunzione di farmaci anticoagulanti. I soccorsi sono intervenuti rapidamente e, dopo le prime cure prestate dai bagnini, il turista è stato trasportato in ospedale. Lo riferisce 20minutes.ch.

Non è ancora chiaro quale specie abbia provocato il morso. Tra le ipotesi al vaglio vi sono il pesce balestra, noto per la potente mascella e per il comportamento aggressivo durante il periodo riproduttivo estivo, e il barracuda, specie dotata di denti affilati che negli ultimi anni viene osservata sempre più spesso nel Mediterraneo. Le autorità e gli esperti locali stanno cercando di identificare con precisione l’animale responsabile dell’incidente, scrive 20minutes.ch.

L’episodio s’inserisce in un contesto di segnalazioni crescenti di morsi e punture di pesci lungo alcune coste della Campania. Secondo quanto riportato dai media italiani, nelle ultime settimane diversi bagnanti hanno riferito di piccole lesioni alle gambe o alle caviglie nella Costiera Amalfitana e nella Penisola Sorrentina. Si tratterebbe tuttavia di casi meno gravi e probabilmente riconducibili a pesci di dimensioni inferiori, senza alcun legame con la ferita subita dal turista svizzero.

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