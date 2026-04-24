L’aeroporto di Malpensa resta intitolato a Silvio Berlusconi

Tar Lombardia, legittima l'intitolazione di Malpensa a Berlusconi Keystone-SDA

Respingendo il ricorso del Comune di Milano, il TAR della Lombardia ha confermato in via definitiva la legittimità dell'intitolazione dell'aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi, una decisione che ha suscitato l'esultanza del centrodestra e della famiglia e la critica del centrosinistra.

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Keystone-ATS

L’aeroporto di Milano Malpensa continuerà ad essere intitolato a Silvio Berlusconi. Il Tribunale amministrativo regionale (TAR) della Lombardia ha respinto il ricorso del Comune di Milano e di alcuni centri del Varesotto contro l’intitolazione dello scalo all’ex presidente del Consiglio e leader del centrodestra morto nel giugno 2023.

La dimostrazione, per Marina Berlusconi, che i ricorsi “intrisi della solita ideologia trita e ritrita, sono stati l’ennesimo attacco giudiziario nei suoi confronti”. E per Barbara Berlusconi, che quella fatta è stata una “scelta legittima”, “un riconoscimento meritato per il contributo” del padre “all’Italia e per il suo profondo legame con la Lombardia”.

“Intitolare Malpensa a Silvio Berlusconi – aggiunge la primogenita dell’ex premier – è il giusto riconoscimento a un uomo che è sempre stato capace di guardare oltre l’orizzonte: oggi il suo nome continua a sovrastare le piccole miserie di coloro che non riescono a perdonargli la sua grandezza. Del resto, un aeroporto serve a volare e non può restare ostaggio di chi vorrebbe tenere l’Italia ancorata a terra, prigioniera di vecchi rancori”.

“È la vittoria del buonsenso, un omaggio a un protagonista assoluto del nostro Paese. Berlusconi è un grande italiano”, esulta anche il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, che nell’estate di due anni fa aveva approvato la decisione dell’Enac, scatenando le proteste del centrosinistra.

“Profondamente sbagliato”

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, aveva parlato di un atto “profondamente politico e profondamente sbagliato” e Palazzo Marino si era fatto promotore del ricorso ai giudici amministrativi, a cui si erano poi associati i Comuni di Cardano al Campo, Samarate e Somma Lombardo.

A quasi due anni di distanza è arrivata la decisione del TAR che, nel dichiarare i ricorsi in parte infondati e in parte inammissibili, ha ritenuto legittimo l’operato dell’Enac. Scelta che, secondo il presidente dell’Ente nazionale per l’aviazione civile, Pierluigi Di Palma, “consolida la delibera approvata anche dal vicepremier e ministro Salvini, e il quadro normativo che attribuisce all’ENAC e al Ministero competente, la titolarità delle scelte relative alla denominazione degli aeroporti”.

I giudici, prosegue l’Ente, “hanno inoltre evidenziato che tale intitolazione presenta natura prevalentemente simbolica e onorifica, precisando che gli aeroporti costituiscono infrastrutture appartenenti al demanio dello Stato, destinate a soddisfare interessi di rilievo nazionale e internazionale e, pertanto, non assimilabili alla toponomastica locale, ambito nel quale operano i Comuni”.

“Grande soddisfazione” per la sentenza viene espressa da Marco Bestetti, consigliere regionale lombardo di FdI, che al Pirellone aveva chiesto e ottenuto la costituzione in giudizio della Regione Lombardia per difendere l’intitolazione. Soddisfatta anche Forza Italia: per il partito, “per la Lombardia e per tutti coloro che riconoscono a Silvio Berlusconi il suo straordinario contributo alla vita imprenditoriale, sportiva e politica del Paese, questa è una giornata importante – sottolinea Alessandro Sorte, deputato e segretario regionale di Forza Italia in Lombardia – Intitolare Malpensa a lui significa riconoscere il ruolo straordinario che ha avuto per la Lombardia e per l’Italia intera”.

Non cambia invece opinione il capogruppo del Pd in Regione Lombardia, Pierfrancesco Majorino, che in alternativa a quello di Berlusconi aveva proposto i nomi di Gino Strada e Luca Attanasio. Per l’esponente dem l’intitolazione all’ex premier resta infatti “una pessima idea”.

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