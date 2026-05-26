Svizzero sull’Ape in autostrada: fermato mentre tornava dal Sud Italia
Un turista svizzero è stato fermato dalla polizia sull’autostrada tra Spezia e Genova mentre viaggiava a bordo di una moto Ape tra auto e mezzi pesanti.
Dal sud Italia alla Svizzera a bordo della moto Ape. Prendendo, però, la strada sbagliata.
È successo a un turista svizzero che lunedì è stato fermato dagli
agenti della polizia stradale di Spezia e Genova in autostrada,
all’altezza di Carrodano.
Due pattuglie lo hanno raggiunto, mentre viaggiava tra auto e
mezzi pesanti, e scortato fino alla prima uscita utile. Qui lo hanno multato dopo avergli spiegato il pericolo corso.
Lo svizzero ha spiegato di essere andato nella sua casa di vacanza
al Sud e di essere sulla via del ritorno. Secondo il suo racconto, avrebbe sbagliato strada a causa delle indicazioni del navigatore. Al turista è stata contestata la violazione del codice della strada che vieta la circolazione in autostrada dei veicoli non in grado di sviluppare e mantenere velocità adeguate alla sicurezza della circolazione.
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