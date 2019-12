Pietra di Scarto è un laboratorio di inclusione sociale dove si fa economia pulita, in un territorio difficile, la CapitanataLink esterno , spesso al centro delle cronache per lo sfruttamento dei braccianti, stranieri o italiani. Pochi chilometri più a nord, a Borgo Mezzanone, c'è uno dei principali ghetti per lavoratori africani: braccia a basso costo per lo sterminato Tavoliere delle Puglie.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Il riscatto passa dai campi Massimo Lauria, RSIonline 06 dicembre 2019 - 09:39 La storia di Oronzo, condannato per rapina, che si sta rifacendo una vita alla cooperativa Pietra di Scarto a Cerignola (Foggia). «Non basta il valore simbolico di un bene confiscato alla mafia; questo deve incidere sulla realtà. Qui proviamo a creare lavoro e a generare economia che coinvolga il territorio. È possibile parlare di pomodoro, senza schiacciare i diritti e la dignità delle persone, riconoscendo il giusto valore al produttore». Ne è convinto Pietro Fragasso, presidente della Cooperativa agricola Pietra di Scarto, che dal 2010 gestisce i 300 ettari confiscati al clan Piarulli-Ferraro. Un'attività in crescita, grazie anche ai tanti progetti avviati. Qui si produce “La bella di Cerignola” una varietà di oliva da mensa, considerata la più grande del mondo. «Quando siamo arrivati era tutto abbandonato. Ora coltiviamo pomodori, ulivi, alberi da frutta e ortaggi. Presto ci sarà un laboratorio di trasformazione. Sarà un collante tra produttori e lavoratori». Pietra di Scarto è un laboratorio di inclusione sociale dove si fa economia pulita, in un territorio difficile, la Capitanata, spesso al centro delle cronache per lo sfruttamento dei braccianti, stranieri o italiani. Pochi chilometri più a nord, a Borgo Mezzanone, c'è uno dei principali ghetti per lavoratori africani: braccia a basso costo per lo sterminato Tavoliere delle Puglie. «Qui noi, invece, vogliamo creare opportunità per chi proviene dal mondo della marginalità attraverso l'arma più potente che esista: il lavoro».