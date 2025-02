Smantellato un traffico illecito di clandestini alla stazione di Lampugnano

I passatori usavano la rete di autobus Flixbus. KEYSTONE

Smantellata a Milano un’organizzazione criminale che utilizzava una stazione per autobus per il traffico di immigrati clandestini.

tvsvizzera.it/mrj con RSI

Un gruppo di criminali vendeva alla somma di 500 euro alle clandestine e ai clandestini biglietti falsi intestati ad altre persone e poi li portavano all’estero con l’aiuto di autisti corrotti.

Dall’Italia si recavano poi verso la Francia o la Germania, passando per la Svizzera, privi di documenti.

Sette uomini sono finiti in manette con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina pluriaggravato.

Il commissario della Polizia locale di Milano Antonio Tabò ha dichiarato ai microfoni della Radiotelevisione della Svizzera italiana RSI che “è stato fondamentale il controllo incrociato tra la polizia locale di Milano e le guardie di confine svizzere, proprio perché confermavano senza ombra di dubbio la perfetta corrispondenza tra i soggetti migranti visti partire da Lampugnano e quelli che tentavano di varcare il confine elvetico”.

Tra i fermati anche due autisti compiacenti, che accettavano di chiudere un occhio in cambio di denaro. “L’Italia è il primo porto di approdo e poi desiderano raggiungere parenti o familiari o conoscenti nel resto d’Europa”, ha osservato Maria Panniati, dell’Associazione San Martino.

Il servizio del TG 20.00 della RSI del 9 febbraio 2025:

Contenuto esterno

Ogni passatore si muoveva in autonomia, avvicinando i migranti provenienti dalla stessa area geografica. Una rete capillare, estesa a diversi altri comuni lombardi. Operazioni per le quali non incontravano troppe difficoltà perché, come spiega Giulia Pelucchi, presidente del Municipio 8 di Milano, “i Comuni spesso sono lasciati da soli nell’affrontare questi problemi, e speriamo invece che a livello nazionale si decida di normare almeno le persone che sono già qui. E si renda più facile ottenere permessi temporanei per favorire dei percorsi di integrazione”.

Contattata dalla RSI, l’azienda di trasporti Flixbus si è dichiarata dal canto suo parte lesa, ricordando anche le intimidazioni e le aggressioni fisiche, subite da alcuni suoi autisti a Lampugnano. Stazione che, d’altronde, è diventata da tempo una delle zone più pericolose della città, tra scippi, risse violenze e sbandati.

A confermarlo anche Matteo Perfetto, che lavora come guardia giurata in una banca, vicina alla stazione; “È terra di nessuno per degrado, delinquenza, e tant’altro. Sicurezza zero. Sono stato minacciato tante volte”.