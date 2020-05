"Lasciatemi respirare, devo reggere l'urto. Finché non sento la voce di mia figlia per me non è vero al 100%": così ha detto all'ANSA Enzo Romani, il papà di Silvia."Devo ancora realizzare, mi lasci ricevere la notizia ufficialmente da uno dei mie referenti" ha aggiunto.

Silvia Romano è stata liberata 09 maggio 2020 - 18:32 La giovane cooperante italiana Silvia Romano era stata rapita da un gruppo islamista in Kenya nel novembre del 2018. La volontaria si trova ora in sicurezza nel compound delle forze internazionali a Mogadiscio. “Silvia Romano è stata liberata”. Lo ha rivelato sabato pomeriggio su Twitter il presidente del consiglio italiano Giuseppe Conte, che ha ringraziato i servizi di intelligence di Roma per il ruolo avuto nell’operazione. L'operazione dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (Aise), diretta dal generale Luciano Carta, che ha portato alla liberazione è stata condotta con la collaborazione dei servizi turchi e somali ed è scattata la scorsa notte. La volontaria si trova ora in sicurezza nel compound delle forze internazionali a Mogadiscio. Dovrebbe rientrare in Italia domani. La giovane volontaria italiana era stata rapita nel novembre del 2018 a Chakama in Kenya a circa 80 chilometri da Malindi. Stando agli inquirenti italiani la 24enne sarebbe stata tenuta sotto sequestro in Somalia da un gruppo islamista legato ai jihadisti di Al-Shabab. "Lasciatemi respirare, devo reggere l'urto. Finché non sento la voce di mia figlia per me non è vero al 100%": così ha detto all'ANSA Enzo Romani, il papà di Silvia."Devo ancora realizzare, mi lasci ricevere la notizia ufficialmente da uno dei mie referenti" ha aggiunto.