In Lombardia l'agricoltura cerca di resistere alla crisi 21 aprile 2020 - 08:55 Malgrado il netto calo delle esportazioni e le difficoltà logistiche, in Lombardia il settore agricolo sembra resistere alla crisi. Come per gli altri rami economici, anche l'agricoltura sta pesantemente soffrendo della crisi legata al coronavirus. Secondo la Coldiretti, la principale organizzazione italiana degli imprenditori agricoli, quasi sei aziende agricole su dieci hanno problemi di liquidità. "L’impatto della pandemia Covid-19 per l’agricoltura varia da comparto a comparto - si legge in un comunicato diramato lunedì - con picchi anche del 100% per l’agriturismo dove sono chiuse per le misure anti contagio tutte le 23'000 strutture italiane mentre tra le aziende agricole che esportano il 70% sta subendo cancellazioni di commesse anche per le difficoltà alle frontiere e si registra anche il crollo dei servizi forniti a bar e ristoranti chiusi per l’emergenza". Il settore sta però resistendo e alcuni agricoltori cercano di reinventarsi, ad esempio puntando sulla consegna a domicilio. La RSI è andata a vedere qual è la situazione in alcune aziende della Lombardia: