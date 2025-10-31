Sci: il casco diventa obbligatorio in Italia
A differenza della Svizzera, l'Italia ha reso obbligatorio l'uso del casco sulle piste da sci, prevedendo multe per chi non rispetta la nuova norma.
Indossare il casco diventa obbligatorio sulle piste di sci in Italia. La regola entra in vigore dal primo novembre. In Svizzera non esiste una misura simile. L’Italia è in questo modo il primo Paese in Europa a imporre un obbligo generalizzato del casco sulle piste. La norma include anche chi pratica snowboard e slitta, avevano già reso noto questa estate diversi media italiani. Sull’argomento è ora tornata la RTS.
Chi infrange la legge dovrà pagare una multa fino a 150 euro. In caso di recidiva, potrebbe persino essere ritirato lo skipass.
Nessun obbligo in Svizzera
Nessun obbligo esiste invece a questo proposito in Svizzera. Norme più restrittive non porterebbe a molto “poiché già oggi oltre il 95% degli sciatori indossa un casco”, ha detto ai microfoni della RTS Lucien Combaz, portavoce dell’Ufficio prevenzioni infortuni (Upi).
Nemmeno a Zermatt (VS), dove le piste conducono fino al Bel Paese, è previsto un obbligo, hanno detto a Keystone-ATS gli Impianti di risalita della stazione vallesana, confermando quando riportato dall’emittente romanda. Nel comprensorio i clienti vengono però informati, tramite sito internet, della nuova regola vigente oltre confine.
Articoli più popolari
I più discussi
In conformità con gli standard di JTI
Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative
Se volete segnalare errori fattuali, inviateci un’e-mail all’indirizzo tvsvizzera@swissinfo.ch.